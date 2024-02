Immobili abusivi, ok agli interventi (a norma di legge) in attesa di condono

Eventuali interventi in immobili su cui sia in corso richiesta di condono in sanatoria, possono avvenire ma solo ne rispetto delle procedure di legge. Con questa motivazione il Tar di Roma, con la sentenza n. 01878/2024 ha respinto il ricorso di alcuni comproprietari di un immobile che avevano impugnato l’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino di alcune opere abusive emessa dal dal Comune di Tivoli.

La vicenda era iniziata quando il Comune aveva ingiunto a febbraio del 2014 la demolizione ...