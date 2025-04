Importo di aggiudicazione frainteso dalla Pa? L’impresa deve impugnare o firmare il contratto

La mancata impugnazione del provvedimento di aggiudicazione comporta il «consolidamento» dell’assegnazione e il rifiuto dell’aggiudicatario alla stipula del contratto diventa ingiustificato. Questo è quanto enunciato con sentenza dal Tar per la Calabria, sez. I, n. 705/2025. La pronuncia chiarisce inoltre che la richiesta di risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità precontrattuale, potrà essere richiesta solo in presenza, non solo della buona fede soggettiva, ma anche che l’affidamento ...

