Imu 2024, dalle Finanze griglia rigida per le aliquote di Pasquale Mirto

Il prospetto ministeriale impone di cancellare molti trattamenti «su misura»









Sembrava che il prospetto approvato con decreto del 7 luglio 2023 consentisse ai Comuni di mantenere un ampio spazio di scelta nelle aliquote Imu. Ma così non è.

Il decreto permette di differenziare ulteriormente le casistiche che hanno già una propria aliquota di base, come le abitazioni principali (di lusso), i fabbricati rurali, i fabbricati di categoria D, gli altri immobili, terreni agricoli e aree fabbricabili, ma all’interno di queste casistiche le possibilità di differenziare ulteriormente, a ben vedere, sono molto limitate e ridondanti.

Si considerano come variabili ricorrenti la tipologia di attività, il codice Ateco, il numero di dipendenti o la potenza degli impianti di produzione di energia elettrica. È possibile differenziare per singola categoria catastale o per zone del territorio comunale, ed è possibile valorizzare la sussistenza di un contratto di locazione o di comodato.

Ma guardando alle aliquote Imu approvate nel 2023 dai Comuni, si registrano numerosi casi non incasellabili nel prospetto. A onor del vero, occorre evidenziare che molte aliquote previste dai Comuni peccano di eccesso di fantasia o servono ad agevolare situazioni ben circoscritte, quasi come se vi fossero aliquote ad personam o comunque riguardanti casistiche molto limitate.

Sotto questa angolazione, ben venga la semplificazione imposta dalla normativa e dal successivo decreto di attuazione, ma ci vorrebbe comunque un ulteriore spazio di manovra, perché comunque la scelta delle aliquote è espressione di un’autonomia impositiva che non può essere compressa da un decreto ministeriale, sebbene la normativa gli attribuisca un potere forte, nel senso che se si dovesse registrare una discordanza tra quanto presente nel prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale (e non nella delibera di approvazione delle aliquote), prevale quanto risulta nel prospetto (articolo 1, comma 764, legge 160/2019). Questo induce a riflettere sulla possibilità di differenziare ulteriormente utilizzando non la delibera delle aliquote, ma il regolamento comunale. Questo induce a riflettere sulla possibilità di differenziare ulteriormente utilizzando non la delibera delle aliquote, ma il regolamento comunale. Si tratta di tema estremamente delicato, che attiene al potere del Comune di disporre riduzioni non previste dalla normativa, fermi restando i vincoli normativi di cui all’articolo 52 del Dlgs 446/1997. Insomma, la strada per i Comuni appare abbastanza blindata, e scorciatoie non sembrano esserci.

Certo, questa limitazione, che determinerà il venir meno di molte aliquote agevolate e comporterà una sicura semplificazione per i contribuenti, non sarà facile da gestire politicamente, perché tanti sindaci sono in cerca di riconferma con la tornata elettorale del 2024, e togliere agevolazioni in vigore da anni è sempre difficile da far digerire.

Sul piano più tecnico, saranno necessari ulteriori chiarimenti (o adattamenti) da parte del Mef, primo tra tutti quello di capire le sorti delle pertinenze, sebbene le pertinenze dei fabbricati con aliquote agevolate dovrebbero seguire lo stesso trattamento del bene principale cui pertengono. Ma per evitare incertezze è bene essere chiari fin da subito.

Sarebbero da depennare dal prospetto delle aliquote, perché non afferiscono a esso (articolo 1, comma 756, della legge 160/2019), i casi di esenzione che il Comune può introdurre per via regolamentare, e non con le aliquote, appunto.

Infine, non si comprende perché il Mef ponga sullo stesso piano le Onlus e gli enti del terzo settore, posto che non tutte le Onlus possono considerarsi, ai fini Imu, enti non commerciali, come peraltro ricordato dal Mef nelle istruzioni alla dichiarazione Imu-Enc.