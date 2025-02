Imu e area fabbricabile, esenzione per l’ente non profit solo con comprovata attività istituzionale

L’area fabbricabile è esente da Ici/Imu per l’ente non profit solo se risulta evidente la destinazione allo svolgimento dell’attività istituzionale; la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 2364/2025, ha accolto le motivazioni del Comune ricorrente che contestava il mancato pagamento dell’Ici per alcune aree di proprietà di un noto istituto di opere religiose.

Osservano i giudici di legittimità che è opportuno ricordare che la norma invocata dal Comune ricorrente, l’articolo 7, comma 1, lettera i...