Imu, la società in house paga l’imposta sugli immobili istituzionali

La società inhouse interamente partecipata dal Comune opera in un regime privatistico al fine di non alterare il regime della concorrenza comportando, di conseguenza, l’assoggettamento come qualsiasi soggetto privato, il pagamento dell’Imu nell’immobile in cui svolge l’attività; è quanto affermato dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 11364/2024.

Il contenzioso tributario

