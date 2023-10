In Calabria più vicini i cantieri sulla Sibari-Catanzaro della 106 Jonica di El&E

Firmato il decreto Infrastrutture-Economia che individua i tratti da finanziare con i 3 miliardi di euro stanziati nella legge di bilancio 2023

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e quello dell’Economia Giancarlo Giorgetti hanno firmato il decreto interministeriale che individua i tratti dell’asse Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica da finanziare con i 3 miliardi di euro stanziati nella legge di bilancio 2023. Lo comunica il Mit in una nota, spiegando che il provvedimento «consente al Commissario straordinario e ad Anas di avviare le gare per far partire i lavori».