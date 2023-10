Incentivi tecnici, Anac conferma il ruolo della contrattazione di Gianluca Bertagna e Davide d’Alfonso

Link utili Parere Anac n. 3360/2023 - Quesiti sugli incentivi alle funzioni tecniche Altri provvedimenti

La nuova disciplina del Codice dei contratti, nel disporre in tema di incentivazione al personale, resta strettamente legata al principio del risultato









La formulazione dell’articolo 45 del Dlgs 36/2023, che non riporta un riferimento esplicito alla contrattazione decentrata integrativa, consente di eliminare un obbligo procedurale specifico, ma non esclude il riferimento alla contrattazione collettiva nell’ambito della gestione degli incentivi.

Infatti, la nuova disciplina del Codice dei contratti, nel disporre in tema di incentivazione al personale, resta strettamente legata al principio del risultato, che si collega espressamente, nell’articolo di apertura dello stesso Codice, alle modalità previste dal Ccnl.

Questa, in sintesi, la posizione assunta dall’Anac nel parere n. 3360/2023, nel quale l’Autorità, riconosciuta la propria incompetenza sui profili di tipo contabile, conferma in sostanza, per la parte restante, quanto già osservato dalla Ragioneria generale dello Stato sul tema.

Nonostante la competenza all’interpretazione delle norme che regolano il rapporto di pubblico impiego sia da attribuire al Dipartimento per la Funziona Pubblica o, per i profili più strettamente contrattuali, all’Aran, gli enti seguitano a rivolgersi in ordine sparso a una pluralità di soggetti istituzionali per avere chiarimenti in ordine alle modalità applicative dei nuovi incentivi per le funzioni tecniche, attesa l’entrata in vigore del nuovo Codice dal 1° luglio scorso.

Anche in questo caso, il quesito muove dalla mancata previsione nella nuova norma, a differenza di quanto accadeva nel Dlgs 50/2016, dell’utilizzo del termine “fondo” riferito alla quota di quadro economico delle varie procedure di affidamento destinabile agli incentivi.

L’Anac, evidenziato che il senso di tale rimozione dal testo della norma ha finalità di semplificazione procedurale rispetto alla previgente disciplina, evidenzia che:

Non è più necessaria più l’adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo, quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma rimane ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza generale, da adottarsi, secondo l’ordinamento di ciascun ente, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Codice. Sul punto, anche l’Anac ritiene che tale termine sia meramente ordinatorio;

Inoltre, la mancata riproposizione della locuzione «con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale», sebbene attui certamente uno snellimento dal punto di vista operativo, non esclude «il riferimento alla contrattazione collettiva nell’ambito della gestione degli incentivi».

In effetti, sottolinea il parere, occorre che la novella sia letta in combinato con l’articolo 1 dello stesso Decreto, che al comma 4 enuncia il principio del risultato come criterio prioritario per «attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva».

«Pertanto - chiosa il parere richiamando altresì la relazione al Codice - l’attribuzione degli incentivi deve essere fatta sempre nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva e deve essere orientata al principio del risultato».

Va detto che proprio il Ccnl, tra le materie oggetto di contrattazione integrativa, prevede all’articolo 7 comma 4 lettera g) i «i criteri generali per l’attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva».

Considerato che, come si ricorderà, la Ragioneria dello Stato aveva chiarito che le somme incentivanti debbono transitare sul fondo per le risorse decentrate, ne emerge un quadro interpretativo che, in buona sostanza, riconferma per i nuovi incentivi tecnici modalità attuative del tutto analoghe a quelle che gli enti hanno già sperimentato con il previgente articolo 113 del Dlgs 50/2016.