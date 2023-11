Indennità di fine mandato al vice che subentra al sindaco se ha svolto la funzione per almeno 30 mesi di Anna Guiducci

Link utili Corte dei conti della Liguria - Genova, deliberazione del 17 novembre 2023, n. 117 Corte dei Conti

A chiarire la portata del comma 719 dell’articolo unico della legge 296/2006 è la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria

Al vicesindaco che subentra al sindaco può essere erogata l’indennità di fine mandato solo a condizione di aver svolto la funzione per almeno trenta mesi. A chiarire la portata del comma 719 dell’articolo unico della legge 296/2006 è la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria che, nella deliberazione n. 117/2023, esprime parere in merito alla possibilità di attribuire al vicesindaco, che abbia svolto le funzioni di sindaco a causa del decesso di quest’ultimo, l’indennità...