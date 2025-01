Infrastrutture, si sblocca il completamento della Isernia-Val di Sangro

Via libera al cosiddetto lotto zero della Isernia-Castel di Sangro, l’appalto Anas per realizzare cinque chilometri e mezzo circa che mancano al completamento della strada veloce (in alternativa alla Statale 17 Appulo-Sannitica) che dal bivio di Pesche (Isernia) arriva allo svincolo della Statale 652 Fondo Val di Sangro, nell’aquilano. È stato il ministero delle Infrastrutture a segnalare la pubblicazione, l’8 gennaio, della sentenza n.105/2025 con cui il Consiglio di Stato ha accolto l’appello della...

