Internet veloce ma investimenti lenti: al piano sulla banda larga mancano 4,5 milioni di case

La strategia italiana per la banda ultralarga è stata approvata in consiglio dei ministri il 3 marzo 2015. Il 10 agosto dello stesso anno è stato adottato il Piano di investimenti. Il 20 giugno e il 13 novembre del 2017 Open Fiber e Infratel hanno firmato le convenzioni operative per la diffusione dell’infrastruttura nelle cosiddette «aree bianche», quelle che per ragioni geografiche e demografiche sono meno attraenti per gli operatori di mercato. Queste aree, da connettere con la fibra (tecnologia...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi