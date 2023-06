Invimit, piano «Opa» per portare sul mercato gli immobili della Pa di Paola Dezza

Parte da 260 milioni la nuova dote del fondo Valore Italia: acquisterà asset dismessi, poi venderà le quote. Debutto sugli studentati









Un'operazione che apre un nuovo scenario nel mondo degli immobili pubblici. Coinvolgendo la finanza sul tema della riconversione degli asset inutilizzati di Comuni ed enti di matrice pubblica. Denominata Progetto Opa, richiama le operazioni di borsa alle quali in un certo senso si vuole ispirare.Con questo progetto che Il Sole 24 Ore è in grado di anticipare, l'intenzione di Giovanna Della Posta, ad di Invimit, la Sgr del ministero dell'Economia e delle Finanze, è di rilevare edifici non utilizzati...