Ispettori del lavoro frenati da banche dati che non dialogano e mansioni amministrative

Il Governo ha fissato come target un incremento delle ispezioni per ridurre gli infortuni sul lavoro e contrastare il sommerso. Tuttavia l’attività ispettiva è frenata dalla mancanza di strumenti informatici che consentano di condividere i risultati. Non solo. Circa 900 ispettori ordinari Inl svolgono solo parzialmente l’attività ispettiva in quanto impiegati, in parte o totalmente, in compiti di tipo amministrativo. Inoltre l’attrattività ridotta del ruolo dell’ispettore del lavoro ostacola nuovi...

