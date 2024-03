L’Ance contro il Comune sulle nuove linee guida dell’urbanistica di Milano

I costruttori di Milano si dichiarano preoccupati di fronte alle nuove linee guida emanate dal Comune in tema di urbanistica - come forma di autotutela a seguito delle inchieste per presunto abuso edilizio -, secondo le quali d’ora in poi le nuove autorizzazioni a demolire e ricostruire edifici sopra i 25 metri saranno rilasciate principalmente attraverso la procedura del permesso o del piano attuativo.

«Le due disposizioni destano profonde preoccupazioni in tutta la filiera delle costruzioni e non...