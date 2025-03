L’Aquila riqualifica l’ex ospedale San Salvatore per 38,4 milioni

All’Aquila vanno in gara i lavori di riqualificazione dell’ex ospedale San Salvatore. Il ministero delle Infrastrutture - provveditorato Interregionale Oo. Pp. per il Lazio, Abruzzo e Sardegna - ha pubblicato i bandi per il lotto 1 e il lotto 2 dal valore complessivo di 38,4 milioni. Il complesso edilizio, una volta ristrutturato, potrà ospitare alloggi per gli studenti universitari, aule per la didattica e una biblioteca. Le procedure scadono il 15 aprile.



L’Università La Sapienza di Roma ha ...