L'emergenza maltempo colpisce i cantieri del superbonus di Giuseppe Latour

Pinori (Anie rinnovabili): «La situazione che si è creata questa volta è fuori da ogni ordinarietà. È un evento straordinario, al quale è difficile far fronte»









Cappotti termici danneggiati, tetti scoperchiati, pannelli fotovoltaici che non resistono all’impatto di chicchi di grandine dalla dimensione di limoni e ponteggi divelti dalla forza del vento.

I cantieri del superbonus, che avanzano in tutta Italia con l’obiettivo di centrare le prossime imminenti scadenze (la prima, relativa a villette e abitazioni unifamiliari, è in calendario già a fine settembre), hanno affrontato in questi giorni una prova durissima: i fenomeni atmosferici legati al cambiamento...