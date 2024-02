L’Italia accelera sulle energie rinnovabili

«Mobilità elettrica e fonti rinnovabili possono avere sussulti, ma sono diventate corsie vincenti di un processo che non si può più arrestare». È ottimista Gianni Silvestrini, direttore scientifico del Kyoto Club e presidente del comitato tecnico-scientifico di Key - The energy transition expo al via oggi a Rimini.

«La mia non è una posizione ideologica - spiega -. Già oggi in larga parte del mondo la produzione solare ed eolica è la forma più economica di energia. Ecco perché sono fiducioso che raggiungeremo...