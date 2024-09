La Bonatti di Parma realizzerà la eco centrale che alimenterà la Corsica

Dopo i gasdotti Sierra Madre e Mayakan in Messico, le pipeline idriche per le miniere in Cile e l’impianto di compressione per il più grande progetto europeo di cattura, utilizzo e stoccaggio di carbonio (CCUS) in Olanda, il gruppo Bonatti di Parma si aggiudica un’altra opera simbolo in campo energetico: la costruzione della prima centrale elettrica a biofuel che alimenterà tutta la Corsica. Si tratta di un contratto da mezzo miliardo di euro con Edf (Electricité de France, il primo player energetico...

