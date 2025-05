La monetizzazione delle aree per standard urbanistici resta eccezionale

Per la realizzazione di un intervento edilizio, il privato è tenuto a cedere gratuitamente in favore del Comune le aree per la realizzazione di standards urbanistici di cui al Dm 1444/68, assumendo carattere eccezionale la monetizzazione, cioè il corrispettivo in sua sostituzione.

In particolare, l’assenso alla monetizzazione costituisce per l’ente locale una semplice facoltà e non un obbligo, condizionata o alla dimostrata impossibilità dell’individuazione nel lotto di riferimento delle aree necessarie...