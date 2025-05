La nuova primavera del tram: in cantiere progetti per 5,4 miliardi

In Italia torna di moda il tram. Quasi un tuffo nel passato, nel segno di una mobilità più rispettosa dell’ambiente. Nato nell’800 e in parte oscurato dall’avvento dell’automobile, il tram vive da anni una nuova primavera in tutta Europa e ora anche nel nostro Paese. E non è un caso che proprio Legambiente abbia acceso un faro su un fenomeno poco indagato ma che sta silenziosamente rivoluzionando i trasporti urbani di molte città.



Basti dire che in un capoluogo come Firenze è in atto un vero e proprio...

