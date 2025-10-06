La piscina interrata, se di ridotte dimensioni, è pertinenziale

Se la piscina interrata è di modeste dimensioni, inadatta alll’attività natatoria, agonistica e preagonistica conserva la sua natura pertinenziale. Così il Consiglio di Stato nella recente sentenza n.7570/2025 del 29 settembre scorso con cui ha accolto l’appello di un residente che aveva realizzato il manufatto giudicato abusivo dal comune. Il ricorso era stato respinto dal primo giudice che aveva accolto la tesi del Comune. Il Consiglio di Stato, invece, richiamando la sentenza del Consiglio della...

