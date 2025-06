La nuova piscina di 100 mq non è un’opera pertinenziale

Per le sue rilevanti dimensioni, la piscina interrata di 100 metri quadrati, non può configurarsi come pertinenza dell’immobile principale. Lo ha affermato il Tar Sicilia, seguendo l’orientamento già tracciato dal Consiglio della Giustizia amministrativa della Regione Sicilia (sentenza n. 926/2024) che in tema di pertinenzialità della piscina ha dato conto del contrasto giurisprudenziale esistente in tema di qualificazione giuridica delle piscine, ed ha adottato una propria linea interpretativa. ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi