La piscina non è mai una pertinenza e trasforma il territorio: serve il permesso

Per la realizzazione di una piscina serve il permesso a costruire e l’opera non può essere intesa come pertinenza. È uno dei motivi per i quali il Tar della Campania, con la sentenza 1995/2024, ha respinto il ricorso di una persona contro il Comune di Pozzuoli. La vicenda era sorta quando dall’amministrazione comunale era partita l’ingiunzione di demolizione di opere «consistenti nella realizzazione di una piscina con i conseguenti volumi interrati, in difetto di titolo edilizio».

Quindi il ricorso...