Le due sussidiarietà come tema centrale delle prossime elezioni comunali

La sussidiarietà istituzionale/verticale (articolo 118, comma 1, della Costituzione) messa a terra sarà la vera prova del nove che i 406 Comuni in viaggio per il voto di maggio dovranno affrontare (si veda NT+ Enti Locali & Edilizia dell’8 aprile). Una volta eletti i loro sindaci, con uno stuolo di incarichi conseguenti, gli stessi avranno anche l’onere di rivendicare ed esercitare le funzioni amministrative proprie e quelle che riusciranno a strappare dalle Regioni di appartenenza per il tramite...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi