Le inchieste giudiziarie sugli interventi edilizi a Milano e il rischio di una paralisi del mercato immobiliare INTERVENTO. A rischio 12 miliardi di potenziali investimenti. «Serve una tregua edilizia, operante in ambito giudiziario, per poter portare avanti i progetti in corso, quantomeno quelli non connotati da forti criticità interpretative»