Le varianti migliorative condizionate all'ok della Pa non sono causa di esclusione di Roberto Mangani

E la commissione giudicatrice può attribuire un punteggio in sede di valutazione dell'offerta tecnica, afferma il Consiglio di Stato









Le varianti migliorative presentate in sede di offerta la cui fattibilità è condizionata all'autorizzazione di enti o amministrazioni pubbliche ovvero coinvolge aree di proprietà di soggetti privati non comportano l'esclusione dalla gara dell'offerente che le abbia proposte. Tali varianti migliorative possono quindi essere legittimamente oggetto di attribuzione di un punteggio in sede di valutazione dell'offerta tecnica. La loro concreta fattibilità attiene infatti alla fase esecutiva dell'appalto...