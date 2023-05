Maggioranza divisa sull'abuso d'ufficio, ecco le proposte dei sindaci di Gianni Trovati

Salvini: «In Cdm a maggio» - Ma è stallo fra abolizione e revisione del reato









«La revisione dell’abuso d’ufficio arriverà in consiglio dei ministri entro maggio», ha assicurato ieri Matteo Salvini. Ma per centrare l’obiettivo indicato dal leader della Lega la maggioranza deve trovare un’intesa che manca da mesi; e che non si è presentata nemmeno alla riunione convocata ieri dal ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Il bivio resta quello fra l’abolizione tout court di un reato che nel 2021 ha prodotto 5.418 procedimenti e 4.613 archiviazioni, come chiede in particolare Forza...