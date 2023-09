Maltempo, il governo ha varato aiuti per 35 milioni alle aree del Centro Nord di Manuela Perrone

Stanziati i fondi per le calamità in sei regioni tra maggio e inizio agosto









Mentre il nuovo ciclone Poppea è piombato sulla penisola, il Governo ha stanziato quasi 35 milioni da destinare ai primi interventi di soccorso e assistenza alla popolazione per l'ondata di maltempo che da maggio ad agosto ha colpito l'Italia, in particolare al Nord. Sono sei le dichiarazioni di stato di emergenza per un anno deliberate dal Consiglio dei ministri di ieri, dopo la relazione del ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, al termine dell'istruttoria basata sui sopralluoghi tecnici...