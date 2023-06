Manufatti in legno, permesso sempre necessario per le opere stabili nel tempo di Davide Madeddu

Il principio ribadito dal Tar Lazio









Il permesso di costruire è sempre necessario quando si costruisce un manufatto che sia stabile nel tempo e a prescindere dai materiali utilizzati. È, in sintesi quanto disposto, con la sentenza n.10063/2023 dal Tar di Roma in merito al ricorso presentato da una persona contro il Comune di Albano Laziale che aveva ordinato la demolizione di un manufatto realizzato in legno delle dimensioni di 54 metri quadrati (6x9) con un'altezza variabile dai 2,40 e 3,00 metri e copertura a tetto a due falde.

«L'...