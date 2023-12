Metodo tariffario Arera e impianti minimi, il Consiglio di Stato riavvolge il nastro

Due sentenze del Consiglio di Stato (II Sezione nn. 10548 e 10550 del 6 dicembre 2023) hanno di fatto riavvolto il nastro del processo di regolazione ambientale degli ultimi anni, ossia la parte del metodo tariffario Arera (MTR-2) dedicata ai corrispettivi per i cosiddetti “impianti minimi”. In sostanza, in nome di un’asserita violazione del riparto delle competenze Stato-Regioni, il giudice amministrativo ha ritenuto che l’intervento dell’Autorità avrebbe violato la corretta declinazione dei poteri...

