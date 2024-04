Milano Cortina, il 2024 l’anno dei cantieri ma 12 opere non saranno pronte

Per le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina il 2024 è un po’ l’anno della verità: la maggior parte dei cantieri dovrà essere aperta tra giugno e dicembre, altrimenti non ci saranno più i tempi per rispettare la scadenza del 6 febbraio 2026, data di inizio dei Giochi. Ma già oggi è possibile fare un primo importante bilancio: 12 opere stradali non arriveranno in tempo. Per loro c’è già un cronoprogramma alternativo più lungo, come viene indicato nel documento a disposizione della commissione Ambiente...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi