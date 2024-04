Milano-Cortina 2026, Costruzioni Cerri apre il cantiere per lo Ski Stadium di Bormio

Sono iniziati lunedì 8 aprile i lavori di realizzazione dello Ski Stadium di Bormio, il nuovo “cuore” di arrivo della pista Stelvio, prima opera legata alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 a partire in territorio lombardo. L’intervento è costituito da due strutture distinte, le Family Lounge (più noto come Ski Stadium) e Hospitality Lounge, che verranno realizzate immediatamente a valle della zona di arrivo della discesa libera di sci sulla pista Stelvio: la prima struttura in corrispondenza...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi