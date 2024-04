Milano, via a Santa Giulia: progetto da 3,5 miliardi

Il concetto è quello di una foglia, che con le sue nervature, connette servizi, aree commerciali, scuole, edifici residenziali attorno a quello che punta a diventare il terzo parco milanese per estensione. Illustrato ieri mattina – presenti il sindaco di Milano Giuseppe Sala e l’assessore alla rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi – il nuovo masterplan firmato MCA (Mario Cucinella Architects), per il completamento dell’area Santa Giulia, uno dei maggiori progetti di rigenerazione urbana in Italia...

