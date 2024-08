Nessun obbligo di inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici per interventi da realizzare in amministrazione diretta

Nessun obbligo di inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici per gli interventi da realizzare in amministrazione diretta. Con il diciassettesimo decreto correttivo dell’armonizzazione contabile, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, viene completamente sostituito il paragrafo 5.3.14 dell’ Allegato 4/2 al Dlgs 118/2011 e riscritte le regole della programmazione degli investimenti nel bilancio degli enti locali.

I paragrafi 5.3.12 e 5.3.13, riguardanti il livello minimo di...