Niente Imu per l’immobile occupato abusivamente (se c’è stata la denuncia)

Niente saldo dell’Imu - entro questo lunedì 18 dicembre - se l’immobile è stato occupato abusivamente. Lo ricorda il ministero dell’Economia, citando la norma contenuta nella legge finanziaria 2020 secondo cui «gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614 (violazione di domicilio, ndr) , secondo comma, o 633 (invasione di terreni o edifici, ndr) del codice penale o per la cui occupazione...

