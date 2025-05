Niente polizza anticatastrofe per il capannone con abusi

La domanda del lettore: In base alla legge 213/2023 (articolo 1, comma 101 e seguenti), di Bilancio per il 2024, dovrei assicurare contro le catastrofi naturali, in qualità di locatario, un capannone industriale, parzialmente viziato da irregolarità edilizie. Vorrei sapere se potrò assicurare comunque l’intero fabbricato, dietro l’impegno del proprietario a sanare l’abuso, oppure se sono escluso da tale obbligo. In tal caso, avrei diritto comunque ai finanziamenti? Nel caso in cui, invece, stipulassi...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi