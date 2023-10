«No» della Corte conti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio delle inhouse di Luciano Cimbolini

Per i debiti delle società in house non è possibile attivare la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio prevista per gli enti locali. Questo è quanto affermato dalla Sezione controllo della Corte dei conti della Regione Calabria con la delibera n. 48/2023.

Un sindaco ha posto un quesito in base all’articolo 7, comma 8, della legge 131/2003, riguardante l’interpretazione dell’articolo 194 del Tuel in materia di debiti fuori bilancio.

Nello specifico, venivano chiesti chiarimenti circa la possibilità per il Comune di riconoscere come debito fuori bilancio le sentenze esecutive rese a carico di una propria società in house.

La Sezione Calabria ha analizzato l’istituto del riconoscimento dei debiti fuori bilancio come disciplinato dall’articolo 194 del Tuel, segnalando come la legittimità del ricorso alla procedura di riconoscimento richiede necessariamente la presenza di una delle fattispecie indicate dallo stesso articolo 194, comma 1, lettere da a) ad e), ovvero:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 e il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali.

d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Fra le fattispecie previste, nello specifico, dal comma 1, lettera a), non possono rientrare le sentenze esecutive emesse nei confronti di amministrazione diversa dall’ente locale interessato. Per consolidata interpretazione, difatti, l’articolo 194 del Tuel prevede ipotesi tassative non interpretabili estensivamente al di fuori dei casi previsti.

La delibera, inoltre, fornisce anche altri spunti interessanti in materia di statuto delle società in house e di corretta configurazione dei rapporti con l’ente controllante.

La Corte, difatti, giustamente valorizza l’articolo 1, del decreto legislativo 175/20216 (TUSP) che testualmente dispone: «per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato».

Ai sensi del Testo unico, dunque, nel momento in cui la Pa decida di acquisire partecipazioni in società di diritto comune subisce l’assoggettamento alla forma giuridica prescelta.

Se la Pa opta per un modello organizzativo privatistico, salvo espresse deroghe tassativamente indicate nel Tusp stesso (di cui massima espressione è l’articolo 12 in tema di danno erariale e giurisdizione contabile) dovrà necessariamente applicare la disciplina di riferimento sancita nel codice civile.

Sotto questo profilo, di conseguenza, deve essere valorizzata integralmente l’autonomia patrimoniale della società e devono essere evitate interferenza con la giurisdizione fallimentare. Ne consegue che l’articolo 194 del Tuel non può essere invocato al fine di ammettere l’impiego della relativa procedura eccezionale con riferimento a sentenze esecutive che non attengano il comune, bensì altro distinto soggetto qual è una società in house.