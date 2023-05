Non serve l'ok paesaggistico per ricostruire una scala di accesso in zona vincolata di Massimo Frontera

Il Tar Molise censura la Pa che non ha inquadrato l'opera tra gli interventi di «lieve entità»









Il Tar Tar Molise si è occupato di una vicenda piccola ma curiosa e interessante sotto il profilo dell'inquadramento degli interventi di lieve entità in zone a tutela paesaggistica, e in quanto tali non bisognosi di autorizzazione. Il caso riguarda il proprietario di un immobile nel comune di Macchiagodena (Isernia) che un giorno ha trovato rimossa la scala in pietra che consente l'accesso alla sua abitazione, al primo piano dello stabile, in zona soggetta a tutela paesaggistica. Come è poi emerso...