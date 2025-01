Ok Corte conti a comunità energetica rinnovabile in forma di cooperativa a responsabilità limitata

La Sezione di controllo per la Regione Siciliana, con la delibera n. 10/2025, ha espresso parere favorevole sulla deliberazione del Consiglio comunale, di un Comune, per la promozione della costituzione di una comunità energetica rinnovabile, in forma di società cooperativa a responsabilità limitata.

La normativa italiana in materia di comunità energetiche ha subito significative evoluzioni negli ultimi...