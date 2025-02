Olimpiadi, ancora in progettazione 40 opere su 94. Variante di Cortina grande assente

I lavori per realizzare le infrastrutture del dossier olimpico, gestiti dalla società Simico, stanno procedendo, ma il percorso è ancora in salita. Su 94 interventi complessivi, 40 risultano ancora in fase di progettazione e di fatto alcuni sono stati depennati da tempo dal cronoprogramma dei Giochi, anche se formalmente solo rimandati. Le due grandi opere venete, la Variante del Longarone e quella di Cortina, non ci saranno. E sembra proprio una contraddizione, considerando che i Giochi del 2026...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi