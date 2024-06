Olimpiadi invernali 2026, appalto da 18,5 milioni per le aree di gara a Livigno

Nuovo bando di lavori per le olimpiadi invernali. La Società infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 ha pubblicato la gara per la realizzazione del nuovo bacino alpino comprensivo di allaccio e impianto di innevamento per i tracciati di gara A e B a servizio delle aree di gara del Livigno Snow Park, sede di gara dei giochi olimpici e paralimpici. Il valore stimato dell’opera è di 18.510.020 euro.

La stazione appaltante è il Commissario straordinario per le opere complementari in ambito sportivo di...