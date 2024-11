Orsini: «Piano casa urgente, è necessario fare squadra»

Un grande piano di politica economica, articolato in sei punti, per rilanciare lo sviluppo del paese e superare da una parte il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, dall’altra quella “trappola della mobilità” che soffoca la nostra economia, impedendo di abbattere la disoccupazione strutturale. È l’obiettivo del Piano di Confindustria per realizzare abitazioni a costi sostenibili per i lavoratori, una priorità nell’agenda del presidente, Emanuele Orsini, che l’ha lanciato già dall’inizio del ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi