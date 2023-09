Paesaggio, mai libera l’installazione di pannelli solari in area tutelata di Davide Madeddu

Link utili Tar Sardegna, sentenza n. 323/2023 Sardegna

Il Tar Sardegna boccia la posa in opera senza comunicazione di un impianto sul tetto di un condominio

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







L’installazione di pannelli solari in aree soggette a vincolo non rientra nella categoria di edilizia libera e necessita di comunicazione di inizio lavori. Inoltre, se è in area vincolata necessita del parere dell’istituto di tutela. Con questa motivazione il Tar di Cagliari, con la sentenza numero 323/2023 ha respinto il ricorso presentato da una persona che nella copertura condominiale di una palazzina di sei piani (che ricade in area sottoposta a vincolo urbanistico paesaggistico determinato da delibera del Consiglio comunale) aveva installato, senza autorizzazione, un impianto termico solare per la produzione di acqua calda.

Tutto inizia quando la proprietaria dell’appartamento situato a sesto piano presenta al Comune denuncia di abuso edilizio «al fine di valutare la legittimità dell’opera». Segue sopralluogo dei funzionari comunali nel piano di copertura dell’edificio da cui emerge che era stato « installato un impianto tecnologico “solare termico”, sulla copertura condominiale al piano settimo dell’edificio di uso esclusivo dell’unità immobiliare - sita al terzo piano e destinata ad uso residenziale - di sua proprietà».

Il sopralluogo alla presenza della proprietaria e usufruttuaria dell’appartamento al sesto piano dove è presente l’unico accesso alla copertura piana del fabbricato. Non a caso, nell’esposto la proprietaria lamenta il fatto «di essere costretta a consentire di far entrare in casa mia persone per eseguire le manutenzioni di un pannello solare installato abusivamente nel lastrico solare condominiale che è sopra la mia casa». L’argomento era stato al centro anche di un’assemblea di condominio «con richiesta di rimozione in quanto l’installazione del pannello non risultava ritualmente consentita dal Condominio». Dagli accertamenti risulta che le opere sono state «realizzate in assenza di titolo abilitativo e in assenza di autorizzazione paesaggistica».

C’è quindi l’ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi. Segue il ricorso al Tar. Tra i motivi del ricorso «l’omessa comunicazione dell’avvio di procedimento», il fatto che «le opere potevano essere dunque eseguite senza alcun titolo abilitativo» e «l’installazione di pannelli solari ricadrebbe nell’attività di edilizia libera ben potendo dunque essere realizzati senza alcun titolo abilitativo». Un altro elemento sollevato dal ricorrente riguarda «il contesto urbano dell’area in questione, caratterizzata proprio dalla presenza di molteplici pannelli solari e fotovoltaici nelle coperture degli edifici (e dunque la modifica di “lieve entità” sotto il profilo della coerenza urbanistica che caratterizza la zona». A supporto della tesi secondo cui l’intervento ricade nell’ambito di edilizia libera, il ricorrente, cita la sentenza del Tar del 2020. Tesi che, secondo i giudici, non può essere accolta perché «diversamente da quanto avvenuto nel caso deciso dal Tar Lazio, il ricorrente non ha neanche inoltrato la comunicazione di inizio lavori».

Non solo, i giudici ricordano che « le disposizioni legislative subordinano espressamente gli interventi menzionati al rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, comprese le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)». Quanto all’autorizzazione paesaggistica, i giudici sottolineano che «i pannelli in questione, posizionati sul solaio piano del palazzo, risultano evidentemente inclinati e nettamente visibili dalle vie circostanti, con conseguente inapplicabilità - quanto meno con riguardo alla normativa vigente al momento dell’adozione del provvedimento impugnato - dell’invocata esenzione dal titolo autorizzatorio». Ricorso infondato e respinto. Spese compensate.