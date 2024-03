Palermo appalta per oltre 43 milioni il completamento della rete idrica

Amap Spa, la municipalizzata palermitana che gestisce il servizio idrico, manda in gara i lavori per il completamento della nuova rete idrica della città: «condotte di alimentazione primaria dai serbatoi, rinnovo del piping dei serbatoi e rete di distribuzione in dx Oreto». L’appalto, con procedura aperta, vale complessivamente 43,3 milioni circa (esattamente 43.287.759,37 euro). L’intervento va completato entro 540 giorni. Aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi