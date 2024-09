Parco della Giustizia di Bari, in arrivo il bando integrato

«Il Commissario Straordinario per la realizzazione del Parco della Giustizia di Bari, Antonio Ottavio Ficchì, ha approvato oggi il progetto definitivo dell’opera. L’Agenzia del Demanio, in qualità di stazione appaltante, pubblicherà nei prossimi giorni il bando per l’appalto integrato». Lo ha comunicato l’Agenzia del Demanio in una nota.

