Partecipate, la scelta di organi collegiali e non monocratici va oggettivamente motivata

La scelta di optare per un consiglio di amministrazione in luogo di un amministratore unico, nel rispetto dei criteri di concretezza e di oggettiva intelligibilità della scelta, non può essere giustificata solo da una considerazione generica circa la complessità della struttura aziendale da gestire. Con la deliberazione n. 56/2025, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia Romagna ribadisce che la scelta di adottare un modulo di gestione diverso dall’amministratore unico...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi