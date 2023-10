Partenariato pubblico-privato, Cdp e Ifel insieme a sostegno dei Comuni per la formazione dei dipendenti di Daniela Casciola

Le attività ricadranno sull’intero territorio nazionale con particolare attenzione alle città di media e piccola dimensione

Promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale, attraverso un percorso educativo, dei dipendenti e del personale di Pubblica amministrazione ed enti locali con un focus specifico sulle attività e gli investimenti di partenariato pubblico-privato. È l’obiettivo del protocollo d’intesa sottoscritto dall’Ifel e da Cassa Depositi e Prestiti.

Una cooperazione istituzionale che permetterà alla Fondazione istituita nel 2006 dall’Anci di cogliere le opportunità offerte dal Programma InvestEU, avvalendosi del sostegno in ambito tecnico e finanziario di Cassa in forza del suo ruolo di Advisory Partner della Commissione Europea nell’ambito del Polo di Consulenza promosso dall’Ue.

In dettaglio, Ifel perseguendo l’obiettivo di fornire strumenti conoscitivi in grado di contribuire allo sviluppo e aggiornamento delle capacità amministrative dei Comuni, intende promuovere studi, seminari e iniziative formative e culturali che possano trasferire competenze finalizzate alla gestione delle fasi di analisi e realizzazione di investimenti, inclusi anche quelli previsti dal Pnrr, in base agli schemi del partenariato pubblico-privato.

Nell’ambito della collaborazione, le cui attività ricadranno sull’intero territorio nazionale con particolare attenzione alle città di media e piccola dimensione, saranno sviluppate linee di intervento nel merito della transizione digitale, ecologica e di valorizzazione del patrimonio attraverso iniziative di riqualificazione e rigenerazione urbana. Previsti tre cicli di iniziative formative, un grande evento con la collaborazione anche di altri soggetti interessati alle tematiche oggetto del Protocollo. Ifel, inoltre, attiverà a breve uno sportello operativo con 40 focus informativi sul Ppp per i Comuni in un anno con esperti del settore.

L’attività di consulenza di Cdp a favore della Fondazione riguarda in particolare: la redazione di manuali operativi e documenti divulgativi a beneficio degli enti pubblici al fine di migliorare l’impatto qualitativo e quantitativo dell’attività, soprattutto in ambito locale; la realizzazione di analisi e approfondimenti su tematiche riguardanti le operazioni di partenariato pubblico-privato; la definizione di iniziative di assistenza formativa e tecnica anche in materia di finanza di progetto.

Infine, si è già insediato il tavolo tecnico che attuerà a breve il piano d’azione.