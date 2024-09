Patente a crediti, il Consiglio di Stato: fare pulizia al regolamento

Il Consiglio di Stato suggerisce qualche emendamento e correzione formale allo schema di decreto attuativo sulla patente a punti in edilizia predisposto dal ministero del Lavoro a fine luglio. Tranne che in un caso, si tratta di modifiche non sostanziali, e volte principalmente a fare pulizia in un atto che - almeno agli occhi di Palazzo Spada - è un po’ confusionario. L’invito a fare pulizia, per esempio - come si legge nel parere n.1154/2024 del 29 agosto scorso - riguarda i frequenti casi in cui...

