Per costruire un porticato serve un permesso, non basta una semplice Scia di Davide Madeddu

È quanto ha ribadito il Tar Lazio bocciando il ricorso contro l'ordinanza di demolizione









Per costruire un porticato in cemento armato e tegole è necessario permesso o Scia sostitutiva. Se poi l'opera avviene in un'area sottoposta a vincolo è necessario che l'istanza sia accompagnata anche dal nullaosta dell'autorità competente alla tutela delle areee.

È, in sintesi, quanto stabilito dal Tar di Roma, con la sentenza 12771/2023 con cui ha respinto il ricorso presentato dal legale rappresentante di un'azienda cui era stata ordinata la demolizione di un porticato di 80 metri quadrati realizzato...