Per i dirigenti statali aumenti medi da 582 euro e superpremi ai migliori

La macchina dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego prova a ripartire, con un occhio anche al 2025/27.

Questa mattina alle 11 tornano al tavolo delle trattative all’Aran i sindacati della sanità, dopo la rottura consumata a metà gennaio per il «no» di Cgil, Uil e Nursing Up. La riunione non si annuncia decisiva, la nuova bozza di contratto al centro del confronto propone modifiche marginali rispetto alle ultime versioni, e le richieste fin qui sollevate dai sindacati, come la fusione in un unico...