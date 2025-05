Per i sindaci la prospettiva di coprotagonisti della salute

I sindaci vanno spesso al voto ed esercitano il loro ruolo di primo cittadino forti della sussidiarietà orizzontale ma senza ben conoscere il peso istituzionale che possono spendere nella sanità. Principalmente, è da considerare che sindaci svolgono un ruolo chiave in ambito sociosanitario, in particolare nell’esercizio di autorità sanitarie locali per le emergenze e la tutela della salute pubblica. In ciò devono essere davvero bravi ed efficienti, esercitando un ruolo apparentemente di secondo piano...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi